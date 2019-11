Cristina Gómez Lima y Ana Langner

Corresponsal y reportera

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de noviembre de 2019, p. 5

Hermosillo, Son., El combate a los grupos de la delincuencia organizada que ponen en riesgo la seguridad en la frontera de Sonora con Arizona es una problemática binacional, razón por la cual debe enfrentarse con las fuerzas federales de ambos países, afirmó Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México.

Durante su visita a Sonora con motivo del 60 aniversario de la Comisión Sonora-Arizona, Landau sostuvo que los narcos han rebasado a las autoridades mexicanas y consideró vital que ambos países unan fuerzas para combatirlos.

No es algo que podamos hacer el uno y el otro, no tiene sentido echarnos la culpa unos a otros por los problemas de inseguridad que se viven ahora, la propuesta es que caminemos juntos porque es absolutamente del interés común de nuestros países y estados derrotar al crimen organizado, no hay otra alternativa, tenemos que vencer y lo haremos, venceremos.

Landau anunció vía redes sociales que los cinco menores de edad heridos en la emboscada en la comunidad LeBarón, en los límites de Chihuahua y Sonora, fueron trasladados a Estados Unidos.