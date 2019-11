David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de noviembre de 2019, p. 4

Nueva York. El comandante en jefe de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó emprender una guerra contra el crimen organizado en México y ofreció la participación estadunidense en esa ofensiva, al dar su primera respuesta ante la noticia de la tragedia de la familia LeBarón en el norte de México, que por involucrar a víctimas de doble ciudadanía nutrirá la narrativa que mantiene el mandatario desde hace cuatro años sobre el vecino peligroso.

Esta mañana, por medio de un tuit, Trump llamó a que México libre una guerra contra los cárteles. “Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libre GUERRA sobre los cárteles de droga y borrarlos de la faz de la Tierra”. Agregó: ¡Sólo esperamos una llamada de su gran nuevo Presidente!

Horas después, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Trump sostuvieron una llamada telefónica durante la cual abordaron “la reciente violencia en México y los esfuerzos para combatir el creciente comportamiento violento de los cárteles y grupos criminales en la región”, informó el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Hogan Gidley.

Al resumir la llamada, Gidley informó que Trump dejó claro que su gobierno condena estos actos de violencia sin sentido que tomaron las vidas de nueve ciudadanos estadunidenses y ofreció asistencia a México para asegurar que los responsables enfrenten la justicia .

El homicidio múltiple, en gran parte por tratarse de ciudadanos estadunidenses, fue noticia destacada en los principales medios nacionales de Estados Unidos durante el día. Algunos titulares eran variaciones de The Daily Beast: “Madres y niños estadunidenses masacrados en emboscada mexicana…”

En una serie de tuits durante la mañana de ayer –registrados en todos los medios–, Trump continuó: “Una familia maravillosa y amigos de Utah fueron atrapados entre dos cárteles de droga crueles, quienes se intercambiaron fuego, con el resultado de muchas grandes personas estadunidenses asesinadas, incluyendo niños y jóvenes, y algunos que no se encuentran”, declaró temprano (no se sabe donde obtuvo esos datos y versiones, ya que la investigación de las autoridades apenas comienza y aún no se confirma el motivo).

En otro escribió: Si México necesita o solicita ayuda en responder a los monstruos responsables, Estados Unidos está dispuesto y listo para involucrarse y hacer la tarea rápida y efectivamente .

Concluyó: “El gran nuevo Presidente de México ha hecho esto un gran tema, pero los cárteles se han vuelto tan grandes y poderosos que a veces uno necesita un ejército para derrotar a un ejército”.