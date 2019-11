C

uando ocurren sucesos tan terribles como el que enluta a la familia LeBarón, la reacción de los ciudadanos es explicable. Muchos ceden a la tentación de pensar que todo va mal en el país. Así, por ejemplo, el actor Gael García Bernal cuestionó en Twitter al gobierno de la 4T y al presidente López Obrador: ¿Para qué chingados votamos por ustedes? No dijo por quién, ahora, hubiera preferido votar: ¿Meade, Anaya, El Bronco Rodríguez? ¿Supone que iría mejor el país con alguno de ellos? Su manifestación halló millares de respuestas… la mayoría en contra. Así, Olimpia Tapia (@tapia_olimpia) le dice: A ver, cabrón. ¿Sabías que hay un gobernador? ¿Tú ves que el Presidente está cruzado de brazos? ¡Qué fácil es para ti y los borolistas pendejos criticar desde su sillón, y encima se atreven a exigir resultados en 11 meses tras recibir un país en ruinas! No mames . Los momentos son difíciles pero no hay que caer en la histeria…aunque para un actor no sea difícil cambiar de talante, es parte de su profesión. Hay que exigirle resultados al gobierno federal y también a los gobernadores. Sobre todo informarse bien.

Sí tenían protección

Desde hace 10 años, la comunidad LeBarón en el municipio de Galeana, al noroeste de Chihuahua, mantiene protección federal. Sin embargo, Julián LeBarón dijo a Carmen Aristegui que ni la Fiscalía General de Sonora ni la de Chihuahua llegaron al lugar de los hechos por más que les hablé; no sé si tengan miedo o si protegen a estos delincuentes, los que me acompañaron fueron de la Policía Federal y el Ejército .

Vale recordar que en Chihuahua fue asesinada nuestra compañera Miroslava Breach y el gobernador Javier Corral todavía no ha dado respuesta satisfactoria. Ni qué decir de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, le ha venido sacando el bulto al caso del crimen de la guardería ABC. Dijo LeBarón: Pero quién se va a imaginar que iban a abrir fuego a niños y mujeres, ¿qué tipo de seres humanos hacen eso? Debió prevenirlo; han ocurrido antes sucesos terribles en su familia.

No ceder ante la corrupción

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reveló que se han presentado dos denuncias contra el ex líder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps y que se trabaja con otros países para localizar sus cuentas en paraísos fiscales, de acuerdo con Notimex. Las denuncias son por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.