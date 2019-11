Se reclama que se apliquen medidas urgentes para aliviar de inmediato la situación de la población agobiada por las carencias: ancianos que perciben pensiones miserables, enfermos crónicos que no son atendidos en los hospitales y que mueren en la espera, fijación de precios para medicamentos que es imposible costear para una inmensa mayoría, incremento del salario mínimo de 430 a 630 dólares, condonación de las deudas de estudiantes por el acceso a créditos con la banca comercial. El petitorio es colosal y muy caro de financiar, el fisco va a crujir, se necesita mucho dinero para todo ello y no es claro que todo sea alcanzable, habrá que priorizar.

Ya ha caído la noche cuando los grupos presentan sus conclusiones bajo la luz de unas ampolletas. Es necesario, dicen, caminar y mascar chicle simultáneamente, esa es la expresión que se usa en el cabildo. ¿Qué quiere decir? Las medidas humanitarias inmediatas son imprescindibles, pero no pueden hacer perder de vista la necesidad e importancia del cambio estructural: un proceso constitucional para alterar radicalmente el modelo neoliberal en extremo mercantilista que rige la vida de los chilenos y del cual emanan los abusos. Hay que hacer ambas tareas.

Las ideas que emanan de los cabildos se supone que van a alimentar el proceso constituyente, van acumulándose para ese fin. Se han realizado centenares a lo largo del país, participan miles y seguirán sucediéndose.

El presidente Sebastián Piñera, apremiado por un rechazo de 80 por ciento y con apenas 13 de aprobación, ha dicho que no se cierra a cambios constitucionales y sitúa la discusión en el Poder Legislativo actual. Desde la oposición le responden que no ha entendido nada, que eso no es un proceso constituyente, que se trata no de reformar sino de construir una nueva Carta Magna.

La violencia continúa. La policía disparó ayer cartuchos con perdigones ( al parecer en forma indebida , dijo el general director de Carabineros, Mario Rozas) al interior de un liceo de niñas de Santiago y al menos una joven resultó herida. Dos carabineras sufrieron quemaduras por el impacto de una bomba incendiaria. En Viña del Mar y Concepción hubo saqueos, atropellos y destrucción de locales comerciales.

En materia fiscal, está totalmente claro que se viene una subida de impuestos para el sector de superricos del país. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunció un principio de acuerdo con senadores opositores que incluye la creación de un impuesto al patrimonio que recaudaría alrededor de mil 200 millones de dólares, se dijo. También se anuncian medidas para las pequeñas y medianas empresas, cuyas ventas y operación han sido afectadas por la crisis.

En tanto, la Confederación Sudamericana de Futbol anunció que que la final de la Copa Libertadores de América no se realizará en Santiago el 23 de noviembre, sino en Lima.