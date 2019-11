▲ Periodistas y amigos de la columnista María Teresa Guerra se reunieron ayer fuera del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, antes de una audiencia con Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien la acusó de difamación. El acusador no llegó a la cita. Foto La Jornada

Cuén Ojeda no acudió a la audiencia inicial del juicio civil por daño moral en contra de Guerra Ochoa (a quien el ex rector demandó por lo que publicó en su contra en diversas columnas) que se llevó a cabo en el juzgado cuarto del Poder Judicial de Sinaloa, presentando un justificante médico. Los manifestantes consideraron que de prosperar esta demanda también se podrá acallar a otros periodistas.

Culiacán, Sin., Periodistas y activistas se manifestaron este martes ante las instalaciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para exigir no a la ley mordaza , en respuesta a una denuncia penal que Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y dirigente del Partido Sinaloense (de registro local) presentó en contra de la columnista y activista María Teresa Guerra Ochoa.

Guerra Ochoa explicó que la estrategia del líder del Partido Sinaloense es presentar demandas cuando se le cuestione por su desempeño público, y señaló que sus denuncias son demandas mordaza .

Consideró un hecho sin precedentes que en Sinaloa “haya un dirigente de un partido político, un ex rector de la universidad, un ex alcalde y ex diputado local se haya atrevido no sólo a demandar a Tere Guerra, porque ahí dirían: ‘Es una lucha personal’. Él ha demandado a por lo menos a tres periodistas”.

La querella del ex rector de la UAS contra Teresa Guerra data de 2016, cuando Melesio Cuen interpuso el recurso legal ante un juzgado federal, que no prosperó tras casi tres años en litigio y se turnó al juzgado local, por lo que este martes se inició el nuevo proceso con una audiencia programada a las 10:30 horas, donde quedó pendiente la confesional de Cuén Ojeda.