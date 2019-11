Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de noviembre de 2019, p. 6

Los ojos claros de Chamín Correa se iluminan cuando habla con orgullo sobre Los Tres Caballeros, así como de la guitarra que lo ha acompañado desde que tenía cinco años de edad y de los innumerables artistas que produjo y encumbró con grandes éxitos.

Ahora, señaló a La Jornada, con tristeza comento que la buena música se acabó, no existe. Escucho ritmos, como el reguetón, que no nos dicen nada; no me llaman la atención el ritmo ni la letra; no entiendo por qué se hizo famoso a escala mundial, incluso acabó con el rock .

Todavía más desalentador es que no existen figuras; los últimos que vi fueron Luis Miguel y Cristian. No hay más .

Benjamín Correa, considerado El requinto de oro o el Mejor requinto de América, no olvida a sus grandes amigos, como fueron Juan Gabriel y José José, además de su fraterna relación con Roberto Cantoral y del cálido agradecimiento que ha recibido de cantantes como Julio Iglesias o Lucía Méndez. Entre la infinidad de estrellas que pasaron por la vida del arreglista y productor figuran Víctor Iturbe El Pirulí; Óscar Chávez, Flor Silvestre, Lucho Gatica, Vicente Fernández y Rocío Dúrcal.

Chamín Correa, nacido el 4 de diciembre de 1931, contó: “me dieron los 80, tuve neumonía, me vi mal. Es cierto que fumé toda la vida, hasta que el doctor me dijo: ‘ya no puede trabajar ni viajar’. Desde hace seis años estoy retirado, no he hecho nada y debo usar oxígeno las 24 horas”.

Tras señalar que trabajó sin parar y vivió de gira en gira, porque un artista se debe a su público , sostuvo: me tocó la época en que la buena música existía; los compositores, los músicos... todos eran excelentes, no había uno malo. Nuestra consigna era estudiar en todo momento, a veces hasta 15 horas diarias, con la meta de llegar a la estatura de los grandes músicos, como Los Panchos, primer trío que tuvo un éxito arrollador. Todos quisimos seguir sus pasos .

En esa época, relató, se fue a vivir a Nueva York, Estados Unidos, con Roberto Cantoral, país donde este último escribió El reloj y La barca, temas que formaron parte del repertorio de Los Tres Caballeros, que fundó junto a Leonel Gálvez. Tuvimos un trío estupendo, cantábamos de todo y bien, no había errores o de que me equivoqué. Llegamos a América Latina, parte de Europa y Estados Unidos .

Los egos se diluían