Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de noviembre de 2019, p. 22

La inseguridad que se vive en el país ha tenido efecto en la solicitud de nuevos créditos en comunidades rurales, indica Patricio Diez de Bonilla, director general de Compartamos Banco.

El banquero refiere que es un tema que causa menor demanda de financiamiento, pero pequeños comerciantes, como abarroteros, siguen demandando préstamos a la palabra o por bajos montos.

Temas de inseguridad en el país los hemos vivido por un lapso prolongado. Nuestros clientes, en algunas regiones, viven, operan y hacen transacciones en lugares donde el crimen organizado está presente. Es una constante en diferentes estados, pero es cierto que, pese a ese entorno, los clientes, que suelen ser microempresarios, con actividades básicas, suelen ser relativamente estables, independientemente del ciclo económico , aclara.

En entrevista, expone que, dados los índices de inseguridad prevalecientes en el país, promotores de la institución y gente del banco tienen medidas precautorias para evitar mayores riesgos, suponiendo que Compartamos esté en comunidades donde la delincuencia organizada opera de forma cotidiana.

Estamos muy conscientes del contexto en que operamos, pero la realidad es que ese es el entorno en que hemos estado por muchos años y hay que estar muy pendientes de nuestros clientes y de nosotros , subraya.

Por otra parte, el director general de Compartamos Banco afirma que, no obstante la implementación de las Tandas del Bienestar, programa impulsado por el gobierno que trata de dar crédito a la palabra, no cobra intereses y va enfocado a pequeños comerciantes, la institución no se ha visto afectada, pues aún hay lugares en los que los programas no llegan y el banco complementa la demanda.