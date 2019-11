Juan Manuel Vázquez.

Miércoles 6 de noviembre de 2019

Si Saúl Canelo Álvarez sube casi ocho kilos para conquistar un cuarto campeonato mundial en una división distinta, ante un monarca de la categoría, y lo logra, de cualquier modo será criticado. Esa gratuidad es incomprensible para el titular del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, quien considera absurdo escamotear mérito a cada combate que afronta el boxeador tapatío.

“Es absurdo criticar tanto al Canelo”, comenta Sulaimán; quien inventa fantasías, como la de que Kovalev se dejó ganar, francamente tiene problemas personales o está muy confundido. Pensar que alguien se deja noquear de esa manera es una barbaridad .

Aunque el éxito de Álvarez alcanzó dimensiones incomparables para el deporte mexicano, los detractores no dejan de encontrarle defectos o sospechas en cada victoria. Otros dijeron que el golpe no fue potente , agrega sorprendido Sulaimán; cuestionar el triunfo del sábado ante Kovalev me parece ridículo .