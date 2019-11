Jesús Vargas

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de noviembre de 2019, p. 3

La artista, luchadora social y promotora cultural Rina Lazo (1923-2019), quien falleció en la madrugada del viernes primero de noviembre, concedió su última entrevista el pasado 14 de octubre, días antes de cumplir 96 años.

El pasado 30 de octubre, la última muralista fue festejada por su familia y amigos cercanos. La señora Holda Zepeda de Purón, compañera defensora de los barrios de Coyoacán, le mandó hacer un pastel con la imagen que se hizo con una pintura. Rina bailó con música oaxaqueña. Al día siguiente dijo a su hija Rina García Lazo que había disfrutado mucho y que aunque Arturo García Bustos no había estado, ella lo había tenido todo el tiempo presente.

En la charla con La Jornada, Rina Lazo se refirió a múltiples temas: sus experiencias como discípula de Diego Rivera, sus murales,su militancia, su vida al lado de su compañero, Arturo García Bustos, las vivencias con su hija Rina García, quien siempre la acompañó.

A continuación, in extenso, las palabras de la pintora:

‘‘Yo nací en la capital de Guatemala (el 30 de octubre de 1923). Mi madre se llamaba Melanie Wasem, era hija de alemán. Mi padre fue Arturo Lazo Midence, nació en Honduras y luego emigró a Guatemala para estudiar medicina. Eran los últimos años de la dictadura de Manuel Estrada, quien ya tenía 20 años en el poder. La Escuela de Medicina estaba en Cobán, donde había mucha oposición del Partido Unionista; mi papá se afilió, fue detenido en 1920 y lo iban a fusilar, pero en eso cayó el dictador.

Una suerte, adaptarme al maestro Diego Rivera

‘‘En Guatemala, el maestro Julio Ruelas me sugirió inscribirme en la Escuela de Bellas Artes, donde los estudiantes luchaban contra la dictadura del general Ubico Castañeda, que gobernó de 1921 a 1944. En esa lucha me tocó mi primer tarea política, que fue hacer sándwiches en la noche y darles por la ventana a los muchachos que andaban luchando contra el dictador.

‘‘A los 23 años gané una beca para estudiar en México. Llegué con una tía que vivía en la colonia Santa María. Mi profesor Andrés Sánchez Flores consideró que tenía mucho talento y me llevó a trabajar en el mural de Diego Rivera en el Hotel del Prado, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. En ese primer mural me dejó pintar. Pinté tanto que está firmado por mí el mural todavía. No se ha borrado. Me quitó el pincel y me dijo: ‘fírmelo...’ Fue realmente una suerte que me adaptara muy bien al maestro.

‘‘Ese mural que tiene 50 metros cuadrados, más o menos, lo hizo en tres meses. Yo me había olvidado del tiempo, sentía que había sido una eternidad, algo importantísimo en mi vida, pero según todos han dicho, fueron tres meses. Ese tiempo falté a clases, y me querían reprobar, pero yo les dije que había aprendido el fresco.

‘‘Aprendí del maestro Rivera cómo se molían los colores, la técnica del fresco, las secciones áureas. Me impresionó cuando él empezó a dibujar una figura que estaba parada en la Alameda sin modelo. Yo le pregunté que si no tenía proyecto; me respondió que ‘un verdadero muralista no lo usaba porque se perdía ahí toda la emoción estética’. Sólo llevaba dos libros: uno que él mismo había preparado sobre el grabador José Guadalupe Posada y el de fotografía de la Revolución, de Casasola. Con esos dos libros terminó el mural de 50 metros cuadrados.’’