Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 5 de noviembre de 2019, p. 6

Rosario Piedra Ibarra pidió a la oposición en el Senado que reflexione y le brinde su apoyo para que hoy, al realizarse la tercera ronda de votación, pueda ser elegida titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Resaltó que puede garantizar al PRI, PAN, MC y PRD que mantendrá autonomía total frente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. “He visto las críticas que me han hecho los senadores, pero son falsas. Yo no niego mi militancia en Morena, pero dudan porque están acostumbrados al partidismo embozado que han tenido todos los que han presidido la CNDH.