Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 5 de noviembre de 2019, p. 6

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, advirtió que ve difícil y complicado que este martes se elija a un titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El debate, subrayó, está ideologizado y dogmatizado. No he logrado la mayoría calificada .

En conferencia de prensa, Monreal hizo un llamado a las bancadas parlamentarias para buscar a un presidente o presidenta alejado de las tentaciones del poder, con plena autonomía y con una historia que demuestre con hechos su congruencia .

Insistió en que Morena volverá a apoyar a Rosario Piedra y la oposición sigue decidida a dar su respaldo a otros aspirantes. Si se mantiene ese criterio ideologizado no tendremos mayoría calificada, es la primera vez que no se tendría (las dos terceras partes de los votos de los senadores presentes) para elegir a un titular de la CNDH .