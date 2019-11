No estamos promoviendo un polo progresista en contra de nadie , ni en el supuesto frente ni en el Grupo Puebla, un foro de debate en el que participan ex presidentes y personalidades latinoamericanas ideado por el propio Fernández hace años.

En cuanto a Estados Unidos, mostró el mismo pragmatismo que ha desplegado el gobierno mexicano frente al presidente Donald Trump, con quien también tuvo una charla muy buena, que celebro y valoro . Pero indicó que por el momento en su agenda no está prevista una visita a Estados Unidos.

En los temas bilaterales, Fernández se declaró muy contento con los resultados. Se habló de poner al día el mermado intercambio comercial entre ambos, especialmente en importaciones de carne, frijol negro y autopartes argentinas. Se enfatizó sobre el apoyo que puede brindar México a Argentina frente a sus negociaciones de la deuda externa. Y el presidente electo reiteró la gratitud eterna de sus compatriotas por el abrigo que México dio a los argentinos perseguidos durante la dictadura militar.

Interrogado sobre si apenas asuma el gobierno eliminará la restricción cambiaria frente al dólar (que allá llaman el cepo ) respondió: Lo que Argentina vive en materia de dólares es lo que Mauricio Macri (el presidente saliente) creó. El 10 de diciembre no es una fecha mágica. Ese día sabremos cuántos dólares quedaron en las arcas del Banco Central, resultado de una política que dejó que migren decenas de miles de millones de dólares a destinos desconocidos. No se convirtieron en obras, en ahorro, en pago de deuda; se convirtieron en fuga de divisas .

En el contexto de reiteradas preguntas sobre la forma como encarará el alto nivel de endeudamiento de su país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), después de que en el periodo presidencial de Cristina Kirchner se habían logrado reducir y renegociar los llamados fondos buitre , Alberto Fernández ensayó una muy breve explicación de un problema muy complejo. Aportó estos datos: a diciembre de 2015 la deuda argentina con el FMI era de 38 por ciento del producto interno bruto; 13 por ciento de ésta pactada en dólares. Este año aumentó, hasta alcanzar 95 por ciento del PIB, y en dólares representa 70 por ciento.