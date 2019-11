No obstante, subrayó que envió otro mensaje el domingo en el que aseguraba que no hay nada que temer, porque afortunadamente la mayoría de la gente nos está apoyando e incluyo a los soldados, que son pueblo uniformado .

Tras solicitar que se colocaran en la pantalla los tuits que envió el sábado reiterando su visión de que en México no hay espacio para los Huerta, los Franco, los Hitler, los Pinochet , explicó que sus motivaciones estuvieron enfocadas en el mensaje de Gaytán. “La declaración del general fue imprudente (…) Recuerdo algo que dice: ‘hay una ideología dominante, que no mayoritaria, un lenguaje bastante conservador’”.

Agregó que emitió los mensajes alusivos al golpe de Estado a Madero asociándolo a su convicción de que una experiencia similar es inviable en la actualidad, y resumió: es importante hablar con claridad, al pan pan y al vino vino. Nada de indefiniciones, en política la indefinición suele ser funesta. Por eso di mi mensaje, para que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de Estado, para que no se caiga en esa tentación .

El responsable del estudio, Alejandro Mendoza, titular de la Unidad de Información, Infraestructura e Informática de la SSPC, refirió que del total de mensajes, 26 por ciento fueron emitidos por bots (robots informáticos utilizados para manipular y repetir información y que en ocasiones son usados pata atacar cuentas o personas).

“Del análisis de redes de vínculos se encontró que en las granjas de bots se identificó una cuenta madre que es el origen @tumbaburros, cuya identidad corresponde a Jett Scott Szeszko, y se observó una importante actividad de lo que se conoce como child bots, o nodos (presumiblemente asociados a esos mensajes originales) de Aurelio Nuño, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala (hijo del ex presidente Felipe Calderón).”

Esta aseveración motivó la reacción del ex mandatario casi inmediata, quien acusó a López Obrador de utilizar a su hijo para esconder los fracasos gubernamentales. A pregunta expresa, aún en curso la rueda de prensa, López Obrador desestimó la respuesta de Calderón: el que no quiera ver visiones, que no salga de noche .

Mendoza explicó que al seguir los hashtags asociados a la crítica a la prensa se detectó que el total de usuarios fue de 28 mil 16, de las cuales se desprendieron 130 mil 562 menciones y un alcance de 34.9 millones por retuits.

Aunque no lo mencionó, de las cuentas ofrecidas por el estudio de la SSPC se identificó a algunas cuentas relacionadas con simpatizantes de López Obrador, referidas como fakes, además de los nombres que mencionó Mendoza.

Para López Obrador esta actitud sólo refleja que los conservadores están desquiciados, desesperados, no tienen argumentos e insultan y utilizan robots, cosa que es inmoral. Nosotros nunca jamás lo hemos hecho ni se hará . Pidió a sus simpatizantes no insultar y opinar con argumentos en el debate en redes.

Aunque parco en su referencia a Calderón, sí aludió ampliamente a Nuño: “es una versión, habría que revisar bien, pero imagínense que fuese cierto que Nuño esté metido en esto –fue secretario de Educación Pública–; de ser cierto pues sería una muestra de que estábamos en manos de inmorales, por los suelos. Que se aclare. Esto ayuda mucho a purificar la vida pública”.