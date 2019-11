En el caso de los cuatro presuntos generadores de violencia tuitera mediante etiquetas, o hashtags, provocadores, ha de decirse que pertenecen a segmentos de corrientes políticas plenamente dispuestas a subir el tono de la confrontación con el presidente Andrés Manuel López Obrador: panismo, peñismo y calderonismo. Del Partido Acción Nacional hay poco que se pueda decir y que no sea del dominio público: está desfasado políticamente, carece de un liderazgo fuerte y reconocido y no ha podido posicionarse como una oposición confiable. El peñismo goza de peculiar salud judicial durante el sexenio que corre, sólo con Rosario Robles en prisión y Emilio Lozoya en fuga y bajo amagos. Un saldo demasiado benévolo para una administración gubernamental que fue acendradamente corrupta. Y el calderonismo está en ruta de conseguir el registro de un partido familiar, haiga de ser como haiga de ser, sin mayor relevancia que la de crear plataformas para conseguir algunas diputaciones en 2021 y algunas alianzas estatales.

La respuesta fue muy rápida. Calderón y Zavala salieron a defender a su hijo. El Presidente advirtió que los resultados de las investigaciones en curso, sobre ese tema, serán dados a conocer públicamente, sin mayor consideración, y que quien no quisiera ver visiones (en otra versión de esa misma frase se usa fantasmas en lugar de visiones) no salga de noche. Romero Hicks negó aquello por lo cual lo habían acusado en la mañanera y pidió tener una reunión con el Presidente de la República.

l tema detonó en la mañanera (como tantos más), luego de que el Presidente de la República puso al micrófono a un funcionario de la secretaría federal de Protección y Seguridad Ciudadana que soltó nombres precisos: cuenta central, la de @tumbaburross , atribuida en los registros a Jeff Scott Szeszko, y cuentas accesorias las del ex secretario de Educación Pública del gobierno peñista, Aurelio Nuño; del coordinador de los diputados panistas, Juan Carlos Romero Hicks, y del hijo de Felipe Calderón y Margarita Zavala, llamado Luis Felipe Calderón Zavala.

Astillas

No dijo la secretaria de Gobernación qué hará ante la osadía del equipo del gobernador Jaime Bonilla Valdez, o de este mismo, al poner en circulación un video, tomado en privado, que mostró a Olga Sánchez Cordero en alegre charla de tufo altamente complicitario con el mandatario bajacaliforniano que pretende quedarse con tres años más de gobierno, aunque fue electo sólo para dos… En cambio, Sánchez Cordero emitió un comunicado de enredos en el que dice que sí dijo lo que dijo en la grabación pero que no significa lo que dijo o no dijo. ¡Ah, jijo!... Luego de una primera valoración ligera del caso, incluso con reproches a algunos medios por haberle dado relevancia a un tema que evidentemente tiene una gran trascendencia, AMLO calificó de imprudente al general Carlos Gaytán, quien hizo duras críticas al proyecto presidencial en curso... La visita del presidente electo de Argentina, y palabras solidarias del presidente de Venezuela hacia México y su gobierno, propiciaron un mayor activismo de cuentas de Internet y de ciertos comentaristas públicos respecto de la izquierdización o venezolización de nuestro país… Y, mientras Javier Duarte de Ochoa obtiene victorias judiciales parciales, que ayudan a ir abonando en la percepción de que podría estar en libertad en menos tiempo del originalmente supuesto, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx