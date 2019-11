Ap y Afp

Periódico La Jornada

Martes 5 de noviembre de 2019, p. a10

Los Ángeles. Una temporada de récords para Carlos Vela en la MLS fue más que suficiente para que el delantero mexicano de Los Ángeles FC fuera consagrado ayer con el trofeo Landon Donovan al jugador más valioso de la liga estadunidense, en cuya votación superó al sueco Zlatan Ibrahimovic, del Galaxy de Los Ángeles.

En su segunda campaña en la MLS luego de llegar procedente de la Real Sociedad de España, Vela (Cancún, primero de marzo de 1989) firmó 34 goles para eclipsar el récord previo de 31 que el atacante venezolano Josef Martínez fijó el año pasado con el Atlanta United. También trituró la cuenta combinada de 49 dianas y asistencias que el italiano Sebastian Giovinco impuso en 2015.

Vela, quien anotó en 25 de los 34 partidos de su equipo en la fase regular, es el primer mexicano que recibe esa distinción desde que la liga comenzó en 1996. Para mí, esto es una recompensa a todo el esfuerzo y trabajo , señaló.

Sus goles ayudaron al plantel a ganar el Supporters Shield de la MLS, el honor otorgado al equipo con el mejor récord de la campaña regular, además de llevarlo a la postemporada.

Es algo que me llena de responsabilidad, me hace querer ser el mejor y en cada momento que pase aquí dar lo máximo , añadió Vela, tras recibir el trofeo de manos de Fernando Toro Valenzuela durante una ceremonia en el estadio Banc of America.

El equipo Los Ángeles FC elaboró un video de felicitaciones de celebridades al ariete mexicano. Earvin Magic Johnson, Kareem Abdul Jabaar, Jerry West, Kobe Bryant, Landon Donovan, Matt Leinart, Jared Goff, Adrián González, Johnny Hekker y el pentapichichi Hugo Sánchez le enviaron mensajes. No faltó el alcalde de la ciudad, Eric Garcetti, y el dueño del equipo, Peter Gruber.