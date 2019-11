Ayer, este diario dio a conocer que la Oficialía Mayor no informó el costo de los 12 trabajos de remodelación en las sedes del Zócalo, Gante y Donceles del Congreso capitalino. Algunas de estas labores se realizaron en las oficinas que ocupan los vicecoordinadores de Morena Valentina Batres y José Luis Rodríguez.

Está bien que se generen notas cuando la autoridad no esté dando respuesta o la autoridad es la culpable de que esto pase. Si alguien pidió (la información) a Oficialía Mayor o a Transparencia, y ellos así son de ineptos, pues la verdad, ¡qué barbaridad!, ¿ya qué puedo yo decir? , comentó el diputado.

El vicecoordinador de la bancada de Morena en el Congreso capitalino, José Luis Rodríguez, calificó de ineptos a los funcionarios adscritos a la Oficialía Mayor y a la Unidad de Transparencia por generar suspicacias al no revelar el costo de las remodelaciones en las tres sedes del órgano legislativo.

Falta capacitación

Por su parte, el presidente de la Comisión de Transparencia, Carlos Castillo, consideró que el hecho de no entregar la información responde a la falta de capacitación de los servidores públicos y no a un afán de ocultar los gastos.

Si la Oficialía Mayor está reconociendo que sí hubo remodelación en el Congreso, entonces me parece que es importante que las unidades administrativas entreguen la información en aras de la transparencia y de cuánto fue ese gasto. Me parece que si un servidor público no entrega la información, puede generar una suspicacia; entonces, en el Congreso tendremos que hacerla pública , dijo el legislador.

Sin especificar una fecha en la que la información será de dominio público, Castillo destacó que el Poder Legislativo tiene un compromiso con la transparencia, por lo que se llevan a cabo labores de capacitación de los servidores públicos para que las solicitudes de información se cumplan de manera clara y exacta.