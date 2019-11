AMLO minimizó el discurso del general Gaytán y aseveró que no existe riesgo de fractura en el Ejército. En realidad, el pronunciamiento Gaytán en las instalaciones de la Defensa, ante unos 500 miembros del generalato en actividad y en retiro, en su mayoría diplomados de Estado Mayor y sin mando de tropa −calificados como de escritorio por la oficialidad intermedia y llamados militares de terciopelo y Dioses del Ejército Mexicano (DEM) por la milicia−, no fue extraordinario ni espectacular: fue grave y cercano a la insubordinación. Tampoco, intuyo, estuvo en el ánimo de La Jornada exaltar al general que durante el calderonismo fue jefe del Estado Mayor de la Sedena, el cargo operativo más importante del Ejército, y considerado entonces uno de los mandos más cercanos al titular del ramo, el general Guillermo Galván.

A los que se sumarían, a partir de 2002, los generales adiestrados en el Comando Norte del Pentágono, que disciplinados en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan) y la Iniciativa Mérida, llevaron a cabo la militarización de la seguridad interior en clave de necropoder: el esquema de hacer morir y dejar vivir propio del capitalismo actual, como forma de control y gestión de población, que echó mano de paramilitares y de mercenarios, y convirtió a México en un país de fosas clandestinas. Es decir, las prácticas de exterminio a las que alude López Obrador.

A esa lógica respondió el discurso de Gaytán–quien recuperó incluso nociones caras al Pentágono sobre un México al borde del caos y como Estado fallido −, en un desayuno con generales en actividad y en retiro. El encuentro sirvió de tribuna política de defensa de los objetivos de la institución castrense, donde lejos de comportarse como meros espectadores, generales enojados y molestos como Sergio Aponte −otro de los mandos duros del calderonismo−, se constituyen en grupos de presión con la (eventual) capacidad de influir en la jefatura del Ejército y el poder político.