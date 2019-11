Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Lunes 4 de noviembre de 2019

Aunque desde su campaña electoral Andrés Manuel López Obrador resaltó la importancia de defender a los grupos de la diversidad sexual, ya en el gobierno el equipo del Presidente ha sido totalmente omiso en temas como la prevención y erradicación de los crímenes de odio, la obligatoriedad de los estados de aceptar los matrimonios igualitarios y la atención adecuada a quienes viven con VIH.

Así lo advirtió Jaime López Vela, activista y diputado constituyente de la Ciudad de México, quien consideró que aunque la principal responsabilidad por dichas omisiones es de la Secretaría de Gobernación (SG), también hay otros organismos oficiales que han dejado de cumplir con la labor que les corresponde en esta materia.

AMLO instituyó el 17 de mayo como día nacional contra la homofobia, pero también contra la lesbofobia, bifobia y transfobia, lo cual me parece un gran paso, pero no vemos las acciones que deban acompañar ese decreto, así como la política de igualdad y no discriminación de la 4T , señaló el militante de Morena.

De acuerdo con López Vela, es urgente que la SG coordine la creación de una estrategia nacional de atención a los grupos Lgbti, que incluya aspectos como las agresiones y crímenes de odio, el acoso escolar contra este sector, las detenciones arbitrarias, la negación de servicios de salud y educación y la atención inadecuada para personas con VIH.