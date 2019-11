El órgano electoral dio de plazo a todas las fuerzas políticas el 31 de enero de 2020 para presentar sus padrones verificados. A menos de tres meses del plazo, Morena sólo reporta en su página de Internet la verificación de 44 mil de sus integrantes entre un listado que muestra 65 mil nombres, es decir, 32 por ciento no está verificado.

Mientras, el documento usado en el proceso interno que hasta la semana pasada se desarrollaba, es una versión con corte a noviembre de 2017, con 1.4 millones de afiliados y que no se hizo pública; el listado representó el principal motivo por el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que sea repuesto el proceso, ya que, sostuvo, no era un padrón confiable, además de excluir a los militantes que se afiliaron después de noviembre de 2017.

El más grande contiene casi 3.2 millones de afiliados, que fue el documento entregado por el ex secretario de Organización de ese partido, Gabriel García, quien hoy es jefe de los delegados del gobierno federal. La secretaria general en funciones de presidenta nacional, Yeidckol Polevnsky, insistió en distintas ocasiones que el padrón fue inflado con casi millón y medio de registros no sustentados.

De no comprobar el registro correcto del resto de sus militantes, Morena tendría el próximo año una multa que podría ascender a los 4 mil 491 millones de pesos, más del doble de lo que recibirá en todo 2020, si se toma en cuenta que no validará 32 por ciento de su padrón de sus 319 mil integrantes (más de 102 mil), debido a que el INE impondrá multas de 44 mil pesos por cada registro irregular.

El panorama se complica aún más si ese partido presenta al INE el documento de 3.2 millones de afiliados, ya que la cantidad de registros no comprobados podría subir significativamente. De acuerdo con fuentes de ese partido, cerca de 2.5 millones de registros no tienen forma de ser comprobados.

Durante las asambleas distritales de Morena, los organizadores argumentaron que el padrón no se daría a conocer porque corría el riesgo de ser manipulado. Al mismo tiempo hubo quejas e impugnaciones de militantes que denunciaron precisamente que al no ser público no pudieron comprobar si estaban registrados o si hubo participación de personas externas.

El INE ordenó a todos los partidos verificar sus padrones ante más de 19 mil denuncias de ciudadanos que fueron afiliados sin su consentimiento o de quienes militaban en dos de forma simultánea.