El balance total de mis intervenciones en los procesos para la nominación de rector de la UNAM presentan, a todas luces, números rojos: elecciones 3. Aciertos, 0. ¿Les queda claro ya, cuál es la pésima noticia para el doctor Graue? Acertaron todos los que, alborozados o profundamente consternados, según sus personales intereses, exclamaron: ¡Mucho, Ortiz: Sufragio efectivo no relección! Y los que justamente aterrados clamaron: ¡Santo Niño de Atocha Se amoló don Enrique! Pues sí, esta es la noticia que quise dar a conocer públicamente para darle la oportunidad al posible perjudicado de formular un fuerte deslinde, de este apoyo que él no pidió, pero que como verán está bien sustentado. Puede también recurrir a un conjuro, una limpia o simplemente exclamar con regularidad: ¡ vade retro Satana!

Estaba en la tarea de recabar información sobre la administración Graue cuando el mes pasado se publicó la colaboración del maestro José Blanco, a quien siempre leo y de quien siempre aprendo y, (en el mejor de los sentidos), continuamente ficho. Me ahorró todo el trabajo. No puedo citarlo completo porque los derechos autorales pueden fatigar mi exigua faltriquera, pero les dejo los datos precisos para obtener la información que me movió a la definición de mi voto virtual: La UNAM, un nuevo trecho . José Blanco. La Jornada, 29 de octubre de 2019, página 15.

Entresaco con el mayor cuidado algunos datos duros que el maestro Blanco nos proporciona sobre el engrandecimiento de la institución durante el rectorado de Enrique Graue: se crearon 14 nuevos programas de licenciatura. Además, se establecieron otros 16 de especialidad y, en el campo de la investigación e innovación, se incorporaron nueve laboratorios nacionales de importancia prioritaria, y preferí copiar textual esta opinión: Es de subrayarse su vasta producción en el campo de la investigación económica de cara al adverso dominio de la ortodoxia neoliberal . No me quedan ya renglones, pero señalo que la confesión abierta del rector sobre la gran frustración que representa no haber recuperado el territorio que hace años se expropió a nuestra casa, fue también un punto importante que me movió a otorgarle mi plácet personal a su reintento por continuar en su honroso encargo: resolver, sin violencia, el conflicto del auditorio Justo Sierra/Che Guevara.

