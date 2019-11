E

n diciembre de 2015 el entonces secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, otorgándoles todos los honores, pasó al retiro a cinco generales de división, el máximo grado en el Ejército. El retiro significa que dejan de tener tropas a su mando, pero reciben una generosa pensión. Uno de elllos, el general Carlos Gaytán Ochoa, fue retirado sin cumplir la mayor ambición de su vida: convertirse en secretario de la Defensa. Había sido director general del Banco del Ejército y subsecretario de la Defensa. Su nombre ha sonado en estos días porque en una reunion de jefes militares retirados y en activo, y ante la presencia del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, expresó algunos conceptos insólitos. El militar en retiro dijo que la sociedad está polarizada políticamente porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se basa en corrientes pretendidamente de izquierda . No ofreció ninguna prueba para sostener su opinión. Es explicable su posición hacia la izquierda: recibió entrenamiento en la Escuela de las Américas del Ejército estadunidense y sirvió a presidentes del neoliberalismo, de Zedillo a Peña Nieto. Además, sin referirse a un hecho concreto, añadió: Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados . Tendría que precisar a qué se refirió específicamente. El gobierno de López Obrador ha dado un giro hacia la búsqueda de la pacificación sin continuar la guerra que ha dado pocos resultados y tiñe de sangre al país, sino atacando las estructuras financieras y mejorando las condiciones de vida de la gente. Ese vuelco tiene un efecto que no se ha analizado suficientemente: disminuirá el negocio de la compra de armas y equipos militares. Afectará los intereses de los que hacían negocios con el sector militar desde adentro y desde afuera. Como en el caso de las medicinas y los laboratorios, hay perdedores. El general Gaytán Ochoa, que alguna vez manejó miles de millones de pesos desde Banjercito –con cuestionamientos de la Auditoría Superior– debería ser más explícito sobre el origen de sus inconformidades, que pudieran ser justificadas, pero falta claridad a sus palabras.

