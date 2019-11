Antonio Heras

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 4 de noviembre de 2019, p. 29

Mexicali, BC., El cadáver de Gustavo Alemán Salazar, secretario del Colegio de Abogados de Tijuana, fue localizado casi un año después de que fue víctima de desaparición forzada.

El 3 de diciembre de 2018 Alemán Salazar fue secuestrado junto con uno de sus asistentes –de quien nada se sabe– en el estacionamiento de la tienda departamental Costco de esa ciudad fronteriza.

Raúl Alemán, hermano del abogado, dio a conocer en redes sociales que se identificó el cuerpo del ex subsecretario de Educación estatal y ex secretario particular del gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán, quien además trabajó para la Comisión Estatal de Energía. En su mensaje, confirmó que se concluyeron estudios de ADN a los que se sometió al cadáver.