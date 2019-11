▲ Las trillizas de Alma y Ariana, nacidas a principios de octubre, están en peligro de perder su derecho a la salud debido a que en Jalisco no las quieren registrar pese a una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto cortesía de Unión Diversa AC

Las trillizas fueron prematuras y permanecieron varios días en incubadora. Una trabajadora social indicó a las madres la necesidad urgente de que las menores fueran registradas, ya que pasados 30 días de nacidas el IMSS les cobraría el servicio si no contaban con ese documento.

En enero de 2016, por iniciativa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la SCJN ordenó a la legislatura jalisciense que fuera reformado el artículo 260 del Código Civil estatal por atentar contra la autodeterminación de las personas, el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo, además de que viola el principio de igualdad, al otorgar un trato diferenciado a parejas homosexuales respecto de las heterosexuales al excluir la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo .

A la fecha, los diputados locales han ignorado el ordenamiento no sólo para regular las uniones civiles entre parejas del mismo sexo, sino para dar vigencia al derecho de adoptar y registrar hijos. Estamos llegando a 2020 y este artículo no se ha modificado. Y al no estar armonizada esta ley se está dejando en total desprotección a las hijas e hijos nacidos dentro del matrimonio igualitario , se quejó Unión Diversa.

La asociación, además del acompañamiento que da a Alma y Ariana, promueve un par de recursos legales urgentes para que las niñas puedan tener el goce pleno del derecho a la salud sean uinscritas en el registro.