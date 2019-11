Pablo Aguado habrá de revolucionar el toreo en México. Su presentación en Juriquilla anticipa la de la Plaza México el primero de diciembre. La esperanza es que no sea con toritos descastados, inciertos, como los que aparecieron ayer en el redondel del coso más grande del mundo. La relajación en el lancear del torero sevillano realmente me pareció fuera de serie. Mas, como todo en el toreo, puede ser una tarde y sólo eso. Por lo demás, en la Plaza México aparecieron en el redondel nueve toros. Sí, leyó usted bien, nueve toros para martirio de los ancianos que aún asistimos a las corridas lastimando seriamente las dañadas próstatas.

amino en la tarde fría al inicio de las corridas de toros en la monumental Plaza México. En la mente, las escenas de la novedad en el toreo: Pablo Aguado, que heredó las gracias sevillanas y se instaló en la plaza queretana de Juriquilla. ¡Qué forma de encontrarle el son al torito toreando como no queriendo ! Al torito, de alguna manera habría que llamarle, lo imantó a la tela roja para realzar la magia moruna que parece llevar en las entrañas. Una guapísima señora en el tendido, cautiva de su torería, enun paño de seda se envolvía en el torero que, recreándose en su quehacer, embancaba al animalito que embebido se refocilaba en la muleta, dejando al descubierto la esencia de la naturalidad de su caminar en el ruedo.

Pese a no cortar orejas, Antonio Ferrara, el torero extremeño, dio una cátedra de cómo torear toros que no humillaban, tiraban corneadas por doquier y no obedecían los capotes ni muletas. Qué oficio ha llegado a tener el que inició su carrera de torero como banderillero.

Por su parte, el rejoneador Diego Ventura dictó una lección más de su torear a caballo con toros especiales para él, de don Fernando de la Mora y otro de San Isidro. Este último de regalo, al que acabó cortándole una oreja.

Por los demás, el torero hídrocálido Leo Valadez inundó de valor el redondel, pero le faltaron recursos para poderle a los faltos de raza, bureles que le tocaron en suerte. Muy verde también el joven Hermosillo, que tomó la alternativa y estuvo muy por debajo de las bondades del único toro que las tenía en la fría tarde. Un toro con la fijeza que ha dado fama a los ganaderos mexicanos.

Y hasta el domingo siguiente con la presentación de Morante de la Puebla.