Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Lunes 4 de noviembre de 2019, p. 22

El monto de recursos que proyectaba hacerse el gobierno federal para pagar deuda e impulsar políticas públicas este año ha ido a la baja, mientras se mantiene congelado –por mecanismos jurídicos– el cobro de 474 mil 904.8 millones de pesos en créditos fiscales, cerca de una quinta parte de los 2 billones 559 mil millones que el gobierno federal ha captado por recaudación entre enero y septiembre de este año, según el reporte trimestral de Finanzas Públicas.

De acuerdo con el documento, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a septiembre pasado se arrastran 797 mil 924.1 millones de pesos en créditos fiscales, que significan adeudos de empresas y ciudadanos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). De dicho monto 28 por ciento es dinero que no han pagado los grandes contribuyentes, detalla la dependencia.