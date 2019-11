▲ Se han priorizado incorrectamente proyectos como la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, opina el ex subsecretario de Hacienda. Foto Cristina Rodríguez

Roberto González Amador

Periódico La Jornada

Lunes 4 de noviembre de 2019, p. 19

La economía mexicana se halla en una trampa del estancamiento . Son varios factores los que la han llevado a esa situación, pero la principal es una falla del modelo , explica Francisco Suárez Dávila, especialista con experiencia en el servicio público, la diplomacia y la academia. Va a ser difícil salir de esta trampa si no hay un aumento de la inversión pública, sobre todo en infraestructura, que es el gran motor del crecimiento. Tampoco tenemos inversión privada .

La inversión total en México –los recursos destinados a adquirir bienes y equipos para aumentar la producción o la productividad– equivale a 20.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía al segundo trimestre de 2019. En ese mismo periodo la inversión pública se contrajo a tasa anual 11.9 por ciento, mientras la privada fue negativa en 4 por ciento, también al año.

Ninguna economía crece si no hay inversión , dice Suárez Dávila, ex subsecretario de Hacienda, ex director de Nacional Financiera y dos veces diputado federal.

En los inicios de este siglo, Suárez Dávila, en ese tiempo presidente de la Comisión de Hacienda de la cámara baja, acuñó la frase estancamiento estabilizador para describir la dinámica de la economía mexicana. Fue en el curso de una comparecencia del entonces secretario Francisco Gil Díaz , recuerda. La frase aludía, en sentido opuesto, al desarrollo estabilizador , periodo entre 1952 y 1970 en el que el país creció 6 por ciento anual con estabilidad de precios.

Tal situación de bajo crecimiento se ha extendido ya a lo largo de este siglo. Hemos mantenido estabilidad de precios y equilibrio en las finanzas públicas, pero no salimos de tasas de crecimiento de 2 por ciento , menciona Suárez Dávila, también ex embajador en Canadá y ex representante de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en entrevista con La Jornada.

Este año, apunta, de milagro no hay recesión en México. En 2019 se espera que el crecimiento sea cercano a cero, apunta. Claramente estamos en la trampa del estancamiento y salir de ella es un gran reto para todos , plantea.

El bajo crecimiento, ahora incluso menor a la dinámica de población, que registra ya por varias décadas la economía mexicana, refleja, para Suárez Dávila, una falla del modelo vigente después de las crisis de los años 80 del siglo pasado. Una de sus expresiones es, detalla, la caída de la inversión pública, la cual, dice, tiene un efecto multiplicador en el crecimiento del PIB. Recuerda que en los años del desarrollo estabilizador el país tuvo un déficit fiscal de dos puntos del PIB, que era dedicado íntegro a inversión en infraestructura y atraía proyectos de inversión privados. Esa política generaba inversión, gasto, consumo .