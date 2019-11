Profesores de los Valles Centrales y de las regiones Costa, Mixteca y Sierra destacaron que hay mucha necesidad de maestros que hablen las lenguas de los pueblos oaxaqueños, desde el mixteco hasta el zapoteco, con todas sus variantes, pero cualquier cambio que abra espacios a maestros de educación indígena implica necesariamente un desplazamiento de docentes que ya están en esas comunidades, dominen o no la lengua de sus alumnos .

Profesores de educación básica de la sección 22 de Oaxaca señalaron que si bien es necesario generar un mecanismo de formación de educadores en lenguas indígenas, cuestionaron que el programa lanzado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) y la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no establezca con claridad qué pasará con los maestros que ya están atendiendo esta población indígena y que más adelante serán desplazados por jóvenes bachilleres que aún deberán formarse como profesores .

Señalaron que antes de ubicarlos frente a grupo se tiene que establecer con claridad qué pasará con los compañeros que puedan verse afectados, pues los educadores de formación indígena tienen condiciones laborales de mayor rezago, no sólo porque perciben salarios más bajos; tampoco cuentan con derecho de inamovilidad, con la que contamos los profesores de aulas regulares, que implica que no nos pueden cambiar de centro de trabajo por cualquier causa, lo que no ocurre con los compañeros de educación indígena, quienes tienen una alta movilidad de un año escolar a otro .

La SEP dio a conocer en octubre pasado la realización del Primer Curso de Becarios Indígenas de Educación Básica, con el que capacitará a 400 jóvenes bachilleres hablantes de lenguas originarias, como parte de la Estrategia Nacional de Iniciación a la Docencia en el Medio Indígena.

Detalló que se les impartirá un curso de iniciación a la docencia, y tras una valoración académica de ingreso serán formados para impartir educación inicial, prescolar y primaria. Los seleccionados serán enviados a escuelas como maestros becarios, con un ingreso mensual de 4 mil 500 pesos, y mantendrán una capacitación cada dos meses. Y en febrero de 2020 deberán iniciar su formación profesional como futuros docentes.