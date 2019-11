N

o es por amor a la camiseta, mucho menos por amor propio emanado del gremio. La insistencia se impone por razones de salud pública y mental, porque de la confusión conceptual que aqueja al presidente López Obrador no puede surgir luz alguna, sino más confusión que, traducida en decisiones políticas y de política, tendrá implicaciones negativas sobre la existencia de mucha gente.

En una economía de mercado, donde la mayor parte de las actividades se realizan con cargo a contratos que se intermedian con dinero contante y sonante, el crecimiento es un indicador primario del nivel e intensidad del conjunto de la vida económica. Se puede apelar a la intuición o a informaciones de primera mano, provenientes de la familia o los amigos, pero al final es inevitable topar con ese tipo de índices, resumidos de primera intención en los números relativos a la evolución económica.

Sin crecimiento, no puede haber una creación sostenida de nuevos empleos y los existentes se ponen el peligro. Los empleadores pueden decidir mantener la plantilla, pero de continuar esa circunstancia de falta de crecimiento, tarde o temprano disminuirán el ritmo de la empresa, lo que redundará en despidos, nula generación de nuevos puestos, etcétera. Del crecimiento depende el empleo y de éste, en gran medida, el consumo y las posibilidades de vivir mejor.

De ahí el papel crucial que en este tipo de organización social tiene el crecimiento. Sin él, las funciones primarias relacionadas con el trabajo y las remuneraciones se oxidan y deterioran, y con ello el conjunto de la convivencia se ve afectado.

Volver a una ilusoria y utópica organización cooperativa y solidaria es no sólo difícil, sino que lleva tiempo y encara en lo inmediato la indisposición de muchos a cooperar y aceptar las pautas redistributivas implícitas en este tipo de formación económica. Por no mencionar las muchas dificultades que traería consigo este regreso a formas primarias y elementales de división del trabajo, producción de bienes básicos y esenciales.

Se trata de una pesadilla de la que los rusos dieron cuenta en los inicios de la URSS y los cubanos han sufrido por muchos años. La rueca y el trapiche no pueden ser vistos como sucedáneos del trabajo en línea o, ahora, interconectado por las redes electrónicas. El crecimiento, otra vez, se interpone a los buenos deseos de cambio y bienestar súbitos por decreto, a que los malestares del capitalismo llevan a muchos, gobernantes y gobernados. Hace tiempo que en la academia y la política se llegó a la conclusión de que el crecimiento no es equivalente al bienestar generalizado, la satisfacción de las necesidades esenciales o al desarrollo. Que para que una dimensión lleve a la otra es preciso que sus frutos se distribuyan mejor con un sentido de justicia superior al que se atribuye al funcionamiento del mercado. Combinar la justicia mercantil, atribuible a la productividad de cada quien, con la justicia social, sustentada en criterios de bienestar y solidaridad colectivos, ha sido el gran desafío de la economía política contemporánea y de la política económica y social de los Estados modernos, democráticos y comprometidos con el bienestar generalizado. Con el desplome de la Unión Soviética y su doctrina de colectivismo impuesto por el Estado, se llegó a pensar que el capitalismo era no sólo compatible con la justicia social, sino con las visiones de bienestar siempre al alza y vinculado de múltiples formas con el consumo de masas y cada vez más sofisticado.