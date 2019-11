S

alió a la luz pública hace poco el caso de un grupo de maleantes que irrumpieron en casa de una familia, ataron a los hijos de pies y manos, y a su madre, inmovilizada, le abrieron las entrañas para extraerle varios órganos que tienen un valor considerable en el mercado de trasplantes. A los hijos, que gritaban e impotentes trataban de impedirlo, les explicaron: Su madre no aporta nada al país. Sólo hace de comer y limpia la casa; eso no tiene ningún valor. En cambio, ahora sí va a contribuir a la economía global. Además, vean que lo estamos haciendo con mucho cuidado, con un bisturí esterilizado. Al terminar la vamos a suturar para que no quede huella. Es más, les vamos a compartir a ustedes algo del beneficio económico que obtengamos . Previamente habían sobornado a la policía para que no interviniera.

El gobierno de Felipe Calderón concesionó casi la mitad del territorio nacional a empresas mineras, nacionales y extranjeras –sobre todo canadienses–, con la finalidad de que, previa presentación de la manifestación de impacto ambiental amañada, y a tajo abierto, extrajeran oro, plata y otros minerales valiosos del subsuelo. Por ley, la minería se declaró de interés público y beneficio social. De poco o nada valen las protestas de los pueblos originales y las comunidades rurales afectados. Su territorio queda destrozado, el agua contaminada, los habitantes empobrecidos. La Madre Tierra es profanada impunemente, y las regiones hechas pedazos.