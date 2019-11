También explicaron que el monto de las nuevas multas se duplicó debido a que se sumaron penalizaciones de 2017, que habían quedado sin aplicación a la espera de que los partidos cumplieran la recomendación de liquidar sus cuentas por pagar y cobrar en un plazo adicional que se les dio. Sin embargo, no lo hicieron.

En caso de que no haya cambios en los próximos días, al partido Morena le correspondería la sanción más alta: 268 millones pesos de los 714.9 millones que contempla del dictamen de la Comisión de Fiscalización, el cual será analizado en el Consejo General.

Le siguen el PRI (89 millones), Movimiento Ciudadano (81), Partido de la Revolución Democrática (77) y Acción Nacional (75). El menos sancionado es el Verde (44 millones de pesos).

Entre las irregularidades registradas en la operación financiera de las fueras políticas durante 2018 se encuentran las de tener cuentas por pagar y cobrar con una antigüedad mayor a un año, gastos sin objeto partidista, egresos no comprobados, no reportados o sin destino conocido, y no ejercer los recursos destinados a la promoción política de la mujer.

Las anomalías que concentran el mayor monto de sanción son las cuentas por pagar y cobrar, toda vez que asciende a 297 millones de pesos, esto es, 41 por ciento del total.