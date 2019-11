Incluso, el mandatario morenista pidió que se aplique todo el peso de la ley en contra de Lastiri Quirós y tachó de hipócritas a quienes afirman que su arresto se trata de una persecución política. No obstante, la FGR negó oficialmente la detención del priísta.

Puebla, Pue., Después de 60 horas de no conocerse su paradero, la noche del viernes se informó que Juan Carlos Lastiri Quirós, ex subsecretario en las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Desarrollo Social (Sedesol), en tiempos en que Rosario Robles encabezó esas dependencias, había regresado a su casa, en esta ciudad, y se encontraba con su familia.

La tarde del sábado, Lastiri Quirós emitió un escueto comunicado a través de Twitter: Agradezco el apoyo del gobierno federal y del gobierno del estado de Puebla. Ya estoy en casa, gracias a Dios, aprecio todas sus atenciones .

La noticia sobre el paradero del ex funcionario federal la dio a conocer la noche del viernes, a través de Twitter, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, ex diputado federal priísta y representante del grupo político del ex gobernador de Puebla Melquiades Morales Flores, en el que ambos fueron funcionarios de gabinete.

Lastiri Quirós fue dirigente estatal del tricolor en Puebla y aspirante a la gubernatura del estado; ocupó la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la Sedesol (actualmente Secretaría de Bienestar), donde estuvo a cargo de la campaña nacional Cruzada contra el Hambre.

También fue subsecretario de la Sedatu, ambos nombramientos bajo la titularidad de Rosario Robles, actualmente en prisión preventiva.