“Q

ué dolor lo de Carnicerito…

“Como a las 11 de la noche abrió los ojos, al verme aún vestida de corto, dijo con interés y cariño: ‘No te preocupes, tú tienes que torear mañana. Debes descansar. Yo estoy bien.’

“Pero al caer en la inconsciencia, clamaba por mí.

“No me dejes –decía–, que siento que me muero como Manolete… me voy con él… ya lo verás… Hace un mes le mandaba yo pésame a su pobre madre… ‘Señora –decía el telegrama–, lo siento…’

“Padecía yo la desesperación de no poder tranquilizarlo… ¿cuándo llegaría la sangre parala trasfusión?

“Eran cerca de las siete de la mañana cuando me dijo ‘¿Sabes? Nomás le ruego a Dios que me dé valor…’

“Protesté: ‘pero José, tú vas a mejorar. Si no tienes nada.’

“Haciendo una mueca, consiguió guiñarme un ojo, sonriéndose.

“Lo siento –repitió como en sueños–, lo siento por mi mujercita y mi madre.

“Le habían aplicado suero y plasma. ¿Cuándo llegaría la sangre?

“Momentos más tarde, al querer arreglarle las almohadas mientras Asunción iba a buscar el oxígeno, se quedó inmóvil. En ese momento entró el gran cirujano, doctor Jardín, que había venido desde muy lejos para hacerle una transfusión de sangre.

“A las ocho de la mañana estábamos frente a su cuerpo en una pequeñita capilla, rezando por su alma, aunque no podíamos creer su muerte. Llorábamos todos, aunque de agotados ni lágrimas teníamos.

Y a las cuatro de la tarde estábamos casi todos los de la capilla en el patio de cuadrillas de Portalegre. Seguramente que en aquella plaza no había enfermería. Pero ¿quién?, antes de torear, iba a preocuparse por aquellos detalles.

***

“Al aproximarse la hora, los toreros empiezan a volverse de espaldas unos a los otros, con el fin de ayudarse mutuamente a colocar el capote de paseo sobre el hombro. Los últimos espectadores ya entran corriendo y saludan de lejos. Un pequeño burburín anuncia que la autoridad ha ocupado su lugar. Se abren las puertas y las barreras dejando entrar el sol a chorros sobre el patio de cuadrillas. Los toreros se persignan discretamente, deseando suerte a los compañeros.