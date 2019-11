A como van las cosas, temo que pronto el único visitante del camposanto será el señor Monjes. Llevo años de conocerlo y todavía no sé su nombre. Siempre digo que voy a preguntárselo pero no lo hago: no quiero mostrarle demasiado interés, que por eso él desconfíe de mí y deje de platicar conmigo. Lo hace como si se hubiera pasado la semana completa sin decir palabra. No es así. Le quedan dos hijos –el mayor murió joven, de diabetes– y cinco nietos, pero sin su mujer, siente como si viviera solo.

La sepultura es muy sencilla. En su lápida, a causa de los terremotos del 85, se formó una grieta. Con el tiempo se ha hecho más profunda. Una vez le dije al señor Monjes que mi marido, como es lapidario, podía resanarla. Me dijo que no. Esperaba convencerlo aclarándole que Benito haría la reparación a buen precio. Volvió a decirme que no y me explicó el por qué de su negativa.

Lo entiendo: cantidad de veces me he sentido así, aunque tenga familia y a mi esposo. Benito es muy buena gente, pero también muy seco y reservado, igualito que su madre. Aunque se lo pregunte, nunca me dice qué le pasa o por qué está triste: creo que le da vergüenza. Rara vez habla de nosotros, de nuestras cosas íntimas y no es tierno conmigo. Digamos que no es el tipo de hombre que se emociona viendo crecer flores silvestres en la grieta de una lápida. Si lo hace, lo calla.

IV

A muchos de mis familiares les parece raro que trabaje en un cementerio. Me preguntan si no me da miedo estar rodeada de tantísimos muertos: más de mil, sin contar a los que descansan en la fosa común. Ellos me dan mucha pena. Ha de haber sido espantoso morir solos, sin un adiós ni nada. La verdad es que no siento temores de ninguna especie. La vez que Honorio, el velador, tuvo que faltar al trabajo me pidió que lo sustituyera. Lo hice, aunque a Benito le pareció mal.

Como a las seis de la tarde, luego de que se fueron los últimos visitantes, me acomodé en su cuarto, que también es bodega de herramientas, y me puse a ver la tele como si estuviera en mi casa, pero con la ventaja de que Benito no estaría pidiéndome a cada rato que cambiara de canal. Esa ocurrencia me causó mucha risa y, no sé por qué, pensé en contársela al señor Monjes durante su siguiente visita.

Antes de dormirme hice el primer rondín. Caminé por todos los senderos y llegué hasta la fosa común. Allí crecen unos pastos altísimos. Cuando el viento los mueve hacen un ruido como el de las hojas secas cuando uno las pisa. Había oído ese rumor infinidad de veces, pero nunca me pareció tan bonito como aquella noche. ¿Por qué? Tal vez me lo explique el señor Monjes cuando lo vea –pensé.

El último rondín lo hice en la madrugada. Jamás había despertado en el panteón y no sabía que visto desde allí, el amanecer pudiera verse tan hermoso. Grises, azules, rojo. Casi al mismo tiempo empecé a oír el revoloteo y los cantos de los pájaros que anidan en los árboles. Aquello era un concierto muy precioso, lástima que las ánimas que descansan aquí ya no pudieran escucharlo. Eso es la muerte.