Durante el tiempo que duraron esos periodos legislativos (el primero desde septiembre de 2012 a agosto de 2015 y el segundo esos mismos meses de 2015 a 2018) dispusieron de más de 5 mil millones de pesos (mdp) en calidad de subvenciones ordinarias, a los que habría que agregar 642 mdp otorgados en forma extraordinaria, cualquier cosa que eso signifique. En este caso, el elegante y amplio verbo disponer indica que hicieron uso efectivo de semejante cantidad de dinero, lo cual sería perfectamente compatible con la actividad parlamentaria si no fuera porque ninguno de los grupos camerales se tomó la molestia de comprobar a dónde fueron a parar los fondos recibidos.

Aunque el examen del gasto de los partidos por parte de la ASF se circunscribe en esta ocasión a las dos legislaturas mencionadas, no es aventurado suponer que la falta de rigor para transparentar el uso y destino de los recursos se puede hacer extensiva a un gran número de periodos anteriores, si no es que a todos. Esta irregularidad va acompañada por una inquietante serie de falencias que han facilitado hasta ahora la opacidad a la hora de que esas entidades de interés público , que son los partidos según la Constitución, le expliquen a la ciudadanía en qué gastan el dinero que se les asigna. Una normativa con lagunas, la insuficiencia en los mecanismos decontrol, y manuales de políticas y procedimientos que ya no se corresponden con la dinámica parlamentaria actual, son algunas de las fallas detectadas y señaladas por el órgano auditor.