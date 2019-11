El título Little Joe corresponde al nombre que afectuosamente le da Alice a la planta de la que lleva un ejemplar del invernadero a su casa, con el fin de propiciar el clima de calidez hogareña que sus prolongadas ausencias de workoholic irredemible han vuelto casi imposible. Little Joe sería así, venturosamente, compañía y nana virtual de un hijo adolescente abandonado a su propia suerte. A su sicoterapeuta (Lindsay Duncan), la madre le confiesa incluso la dificultad con que intenta suplir en casa la ausencia de una figura paterna y atender el desarrollo emocional armonioso de su hijo.

e la directora austriaca Jessica Hausner se conocen en México algunos de sus trabajos más notables, en particular Lourdes (2009), Hotel (2004) y Lovely Rita (2001). Su nueva realización, Little Joe (Pequeño Joe), hablada en inglés y ambientada en un claustrofóbico y aséptico instituto de investigación científica, representa su arriesgado intento por incursionar en el género fantástico con un relato en el que se entremezclan el suspenso y la paranoia. La idea central del guion, escrito por la propia Hausner y Géraldine Bajard, es sugerente.

Había material suficiente en la premisa del relato para rendir tributo a cintas como Muertos vivientes (Invasion of the Body Snatchers, Don Siegel, 1956), o al delirio en ciencia ficción y paranoia de las primeras cintas de un David Cronenberg, y a ello contribuía el gran talento de Jessica Hausner para crear atmósferas sobrecogedoras, como en Lourdes o, en menor grado, en Hotel, pero la opción de concentrar en la relación madre e hijo el grueso de la narrativa, con todos sus riesgos de sicologismo elemental, y el recurso fácil a una sicoterapeuta sin complejidad ni malicia como descifradora de enigmas en definitiva triviales, hace que Little Joe se quede a medio camino de lo que habría podido ser una experiencia de terror genuinamente inquietante. Si a ello se añade la apuesta de dotar a los actores de rostros inexpresivos, obligándolos a parlamentos cortantes y secos, emulando desde el inicio a los zombies en que podrán a la postre convertirse, el efecto de sorpresa y el capital de entretenimiento se reduce considerablemente.

Queda a cargo de un espectador benévolo hacer caso omiso de las obviedades de la trama o atribuir a la cinta el propósito de enderezar una crítica a la deshumanización social o a la incomunicación familiar. Algunas viejas cintas que apostaron abiertamente por la riqueza del género fantástico y su capacidad de perturbar las conciencias, como El pueblo de los malditos (Village of the Damned, Wolf Rilla, 1960; John Carpenter, 1995), siguen indelebles en la memoria.

La experiencia de la directora austriaca es interesante y arriesgada, pero lamentablemente transforma en película zombi (impecablemente manufacturada, es cierto, y con una formidable pista sonora del japonés Teiji Ito), lo que podía haber sido, sin mayores elucubraciones sicológicas, la simple y terrorífica ilustración de un colapso doméstico y social precipitado por una proliferación vegetal homicida. En una cartelera comercial tan inocua como la nuestra, el atractivo de Little Joe es, pese a sus altibajos, muy digno de tomarse en cuenta.

