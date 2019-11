¿Qué resultó de este impulso de múltiples y diversas acciones defensivas frente al deterioro secular de la rentabilidad general de la economía? Un mayor crecimiento de los activos financieros privatizados, concentrados y centralizados en pocas empresas corporativas, y una participación creciente de los beneficios de estas corporaciones financieras en detrimento de la participación de las ganancias de corporaciones no financieras. Y no sólo se han recargado en las corporaciones no financieras, sino también en el conglomerado de trabajadores asalariados y no asalariados. De ahí la precarización perversa del empleo y de la ocupación, y el deterioro secular de las remuneraciones.

Dos temas más han ocupado la atención de los investigadores. El de las nuevas características de esas corporaciones financieras y de su ámbito de control, incluidas las nuevas estrategias y estructuras corporativas. Y el de los nuevos patrones de desigualdad que la financiarización ha impulsado, y que conducen a nuevas formas individualizadas de resistencia social, a asociaciones con grupos delictivos, a una creciente violencia social y, para sólo citar un ejemplo más que exige mucha reflexión, a la ampliación de procesos migratorios internacionales de trabajadores que huyen de la miseria.

Sí, la financiarización nos ha dejado todo esto. Y, como hemos tratado de documentarlo en este espacio, la economía y la sociedad vecina son muestra ineludible de ello. De veras.

antoniorn@economia.unam.mx