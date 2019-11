▲ La capilla de la Morenita no sufrió afectación alguna en el incendio que dañó la catedral de Notre Dame en abril de 2018. El grabado es de Alfred-Alexandre Delauney, de finales del siglo XIX. Foto La Jornada

érard Fontaine recuerda, en París, cómo el 12 de diciembre de 2018, bajo las bóvedas iluminadas de la catedral de Notre Dame, estallaba el canto de los mariachis en su traje de gala. “Estas son Las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos así”. Por vigesimoctava vez, los mexicanos de París festejaban con una misa el aniversario a la virgen de Guadalupe en el santuario nacional de Francia y hacían sonreír a los beatos y arrepentirse a los pecadores.

Gérard Fontaine, escritor y crítico de arte, quien en septiembre de 2002 fue consejero cultural de la embajada de Francia en México y director del Instituto Francés de América Latina (IFAL), así como autor de una Guía de México, a la que todos hemos recurrido, nos explica ahora que la de la virgen de Guadalupe es la quinta capilla lateral norte de la nave, exactamente frente al sitio donde, al romperse la bóveda, la flecha de la catedral cayó sobre las losas el 15 de abril de 2018, ante el espanto de los franceses.

Hoy, por ser día de tu santo, te las cantamos a ti / Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció . La Morenita, patrona de México, acostumbrada a los terremotos, no se inmutó. También en París, la capilla consagrada a la virgen de Guadalupe después de la Segunda Guerra Mundial es amada y muy frecuentada no sólo por miles de viajeros guadalupanos, sino por visitantes de otros países. Dice Gérard Fontaine que “seguramente fueron los mismos guadalupanos quienes salvaron de las llamas su capilla y 76 lienzos ofrecidos por la Confraternidad de los Orfebres, que no sufrieron quemadura alguna, salvo los estragos del tiempo, y fueron restaurados en el taller de Viollet-le-Duc. La virgen de Guadalupe es un mosaico de oro, ofrecido por el gobierno mexicano y hecho por el taller de mosaicos del Vaticano expresamente para esa capilla en Notre Dame de París.

Cuando Antonieta Rivas Mercado decidió darse la muerte frente al altar mayor de Notre Dame, no previó que profanaría la casa de Dios y que por su culpa se cerrarían las puertas de catedral para limpiarla durante más de tres días. Antonieta se suicidó el 11 de febrero de 1931 ante el altar mayor con la pistola que José Vasconcelos siempre llevaba consigo. Vasconcelos, también en París, esperaba en el café de siempre a una mujer excepcional que lo acompañó en su campaña a presidente de la República en 1929.