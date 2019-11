En su informe, la ASF refiere: Los resultados de la auditoría muestran que para 2018 la SEP no acreditó que erogó los recursos con eficacia y eficiencia, propiciando que no se lograra el objetivo referente a contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de la autonomía de gestión y la dotación de equipamiento y conectividad, debido a deficiencias en la implementación de las etapas que conforman el ciclo presupuestario y a la falta de vinculación entre éstas .

El reporte añade que para ese programa la administración peñista entregó subsidios de manera inercial, no logró mejorar la calidad de la educación, no contaba con elementos para resolver el problema de la infraestructura escolar, además que realizó 211 adecuaciones presupuestarias.

Aun cuando la reforma educativa fue considerada una de las prioridades del gobierno de Enrique Peña Nieto, en el ejercicio presupuestal del último año de su sexenio la Secretaría de Educación Pública (SEP) no gastó la quinta parte del total de recursos aprobados para ese programa, sin que acreditara las causas de variaciones y su correspondiente efecto económico .

Agrega que se identificaron inconsistencias en sus registros y se realizaron 211 adecuaciones presupuestarias: primero para obtener ampliaciones por más de 9 mil 482 millones de pesos y después reducciones por más de 9 mil 960 millones.

Lo anterior resulta en una cifra de 478 millones 113.5 mil pesos, lo cual disminuyó el presupuesto original (...) No obstante, la dependencia no demostró la relación de la disminución de 478 millones 113.5 mil pesos (21.3 por ciento) en el presupuesto ejercido y que careció de evidencia de que el ejercicio de los recursos se realizó con base en los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia. Además, registró 29 reintegros por 69.4 mil pesos .

La ASF identifica además presuntas inconsistencias en los montos pagados por las cuentas por liquidar certificadas mensuales respecto de los recursos ejercidos que se reportaron.