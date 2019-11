Rosa Elvira Vargas y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 2 de noviembre de 2019, p. 4

No hace mal que brote la ruda franqueza , opinó Andrés Manuel López Obrador al referirse a su controversia con la prensa el jueves.

Retomar la frase del político de la época revolucionaria Gustavo Madero respecto a que los periódicos de entonces, le muerden la mano a quien les quitó el bozal , no tenía el fin de ofender, aseguró.

No era igualar a los periodistas con ningún animal, y, además, le tengo hasta respeto a los animales, a los perros, pero no era esa la idea , explicó el mandatario.

Ofreció investigar de inmediato quién instigó los ataques contra algunos reporteros en redes sociales, aunque de antemano expresó que no cree que sean bots o actos promovidos por algún funcionario de su gobierno, sino reacciones de “una ciudadanía muy politizada. No creo que sean bots, a no ser que sean de nuestros enemigos o adversarios que, para exacerbar las diferencias de nosotros con los medios; ahora sí que como se dice coloquialmente, para ‘amarrar navajas’, hayan desatado esa campaña; tampoco creo, lo veo más espontáneo”, consideró.

Tras una larga referencia al contexto histórico de la cita utilizada cuando en la conferencia de prensa tuvo un diálogo difícil con los reporteros, dijo haberla utilizado sólo para enfatizar que esta es una época difícil.