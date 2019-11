N

o se trata de un acto de fe, sino de medición, y ésta documenta que la economía permanece estancada, con números decrecientes y sin visos cercanos de reactivación, por mucho que el presidente López Obrador diga que, de acuerdo con mis datos, vamos muy bien en dicha materia.

Si se atiende lo dicho por el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, la actividad económica en el país se encuentra en fase de estancamiento ; de acuerdo con la información estadística del Inegi, la economía mexicana se contrajo 0.4 por ciento en el tercer trimestre de este año, en comparación con el nivel que registró en el mismo periodo de 2018 , y fue el primer resultado negativo a tasa anual desde la crisis financiera mundial de 2009 ( La Jornada, Dora Villanueva); y, finalmente, si se hace caso a la lectura presidencial, no hay técnicamente recesión, y esto no les gusta a los técnicos, pero son sus mismos parámetros .

Aun así, hay puntos de coincidencia: Díaz de León niega que la desaceleración se refleje en la capacidad de pagos de hogares y la morosidad, pues se ha originado por la debilidad por el lado de inversión, mientras que por el lado del consumo ha sido en menor medida; uno de los soportes del consumo se explica por las revisiones salariales contractuales del año, cuyo comportamiento ha sido favorable, mientras que las remesas han tenido un nivel creciente, y esos elementos contribuyen a que la capacidad de pago de los hogares se mantenga en buenas condiciones .