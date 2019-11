No soltar nunca el juguete desde niña fue su actuar mas ese perseverar pone a Morena en un brete; la muerte al fin truena el cuete y después que la arrincona el mundo triste abandona al notar, tras sus denuestos, que la flaca sus impuestos para nada le condona.

No hubo jamás un corrido que entre insomnios y quebrantos hiciera temblar a tantos, hasta uno presumido muy de toga y de birrete; hoy que muerte le acomete y ya en su caja lo mete para nada se derrumba, leal como es, desde ultratumba, más renuncias nos promete.

Con el voto a mano alzada, la muerte en todo lo imita, la vida por fin le quita y con fuerza inusitada por fifís muy festeja dale da su eterno descanso; mas él dice: “Muerto avanzo, ¿qué te crees, calaca fiera? Seguiré en la mañanera y de eso me canso ganso”.

Contra la huesuda hay queja y coraje más que miedo: ¿Cómo se lleva a Toledo y a tantos corruptos deja? Aunque de matar no ceja pues no tiene entendederas vengan ya las calaveras que se leen el Día de Muertos, entre tales desaciertos, estas sí son justicieras.

Diego Fernández de Cevallos

Esperó llegar a viejo

sin apoquinar predial:

“Con descuento sustancial

pienso que salgo parejo

ya todos muinos los dejo”.

Pero la muerte bien harta

de aguantarle eterna sarta,

mientras encendía su habano

al fin le quita lo ufano

y del mundo lo descarta.

Carlos Romero Deschamps

Se conservaba intocado;

no existía poder humano

que le pudiera echar mano

a quien de plata forrado

seguía en su sitio encumbrado;

la muerte, ante él, cabal,

de manera terminal

de seguir le quita ganas;

ya en el infierno hace planas

de Constitución Moral.

Jaime Bonilla

El gobierno de Bonilla

de igual forma que el chorrito

se hacía grandote y chiquito

con ley valiendo sombrilla;

pero se quedó en la orilla

cuando a Jaime la pelona

de pronto puso en la lona

y ora ya ni dos ni cinco

sino que al panteón el brinco

y a esa ley no se cuestiona.

Sarita Sosa

Fue despreciable ruindad

al gran Príncipe ocultar

pues tal deseo de lucrar

fue de lesa majestad:

con su público en lealtad

la muerte que es vengativa

le impidió siguiera viva

y cuando al fin chupó faros

también vendió en buenos varos

de su muerte la exclusiva.

Porfirio Muñoz Ledo

Volvió al canal del Congreso

no apto para chiquillada

a causa de una mentada

y no en tiempo de receso;

pero no fue a causa de eso

que empezaran los dolores

y después los estertores,

la muerte por su prestigio

le concedió sin litigio

un entierro con honores.

Enrique Peña Nieto

El uso de su disfraz

por pasar inadvertido

o estar de él mismo escondido,

podría haber sido eficaz,

pero la muerte es sagaz

y en un restaurant lo caza

arruinando la melaza;

olvidó el expresidente

que el mal actuar es patente

y el alma no se disfraza.