Calaca mañanera

A

nda viendo la calaca, / si ya cumplió su labor, / murió ya el neoliberalismo / o marcha a todo vapor. /Dicen que ya decretaron,/ el cambio de este modelo, / pero se ve muy alegre con todos sus testaferros. / Uno es el libre mercado, /que sigue empujando fuerte / y la mayoría del pueblo, / esperando a ver su suerte. / La riqueza acumulada, / sigue en manos de unos cuantos / y la mafia del poder, ganando muchos millones, / asociada con los bancos. / Este neoliberalismo no se acaba por decreto, /goza de buena salud, / no se mira su esqueleto. / Ya vengo por los fifis y me da mucho trabajo, / se confunden con los chairos / desde arriba y desde abajo. / Me levanté muy temprano / para oir la conferencia, / entre fifis y los chairos,/ dónde está la diferencia./ Soy calaca enterradora y este modelo presente,/ me está dando mucho trabajo, / sólo si me ayuda el pueblo, / me lo llevo tierra abajo / y que se vaya al carajo.

Benito Mirón Lince

Calaverita socarrona

Con garbo plateado y alegre temple / un esqueleto cantando está,/ por los pasillos del gran palacio,/ le escuchan firme al gobernar. / Unas calacas bien maliciosas, / de trastornada facha y tambaleante andar, / tuitean locuras muy exaltadas, / esperando a AMLO poder tumbar. / Ante un fracaso muy evidente, / que ni con bots y medios podía sortear, / el Comandante Borolas suspiró y de repente, / sacó su botella y se puso a chupar./ En un rincón de algún sanatorio,/ Fox recibía tratamiento mental, / masticaba tafiles y babeaba iracundo,/ pensando en AMLO y en su apoyo popular. / Harta de ellos y de la oposición de risa, / la Muerte campante a Andrés Manuel visitó,/ Vente, mi hermano, sigamos bailando, / que ya nadie para esta transformación .

Sam Fouilloux

Pide que en elección del rector de la UNAM no haya consignas

La sucesión en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se halla en la recta final del proceso, es común escuchar que, siguiendo la tradición, la Junta de Gobierno ratificará al actual rector por otros cuatro años al frente de la institución. Como universitario, espero que en la decisión que ésta adopte no impere consigna alguna, y que de aquí al 15 de noviembre sus integrantes se comprometan a realizar una real ponderación de los tres candidatos con la más plena convicción de que su responsabilidad es designar a la persona con las mejores capacidades y visión para conducir a nuestra máxima casa de estudio.

La ponderación debe mantenerse al margen de opiniones o apreciaciones superficiales que nada tienen de universitarias. En el proceso actual se ha dicho, por ejemplo, en oposición a Graue, que en los años recientes han prevalecido los rectores médicos; a favor de Cuéllar, que ha llegado la hora de una mujer en Rectoría o, en contra de Salazar, que ésta debe ser ocupada sólo por quien haya estudiado en la institución.

Tratándose de la UNAM, estas expresiones no deberían siquiera insinuarse, pero sin duda, opiniones como la referida a Pedro Salazar merecen una condena general, porque además de desconocer los derechos garantizados en nuestra legislación, pone en tela de juicio los valores que nos distinguen; se trata de una expresión de intolerancia, de exclusión, discriminatoria, y es un coqueteo fascistoide que pone en entredicho la grandeza de nuestra Universidad.