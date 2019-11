De la redacción

De cara a la pelea por la defensa de sus títulos de los pesados, programada el 7 de diciembre en Arabia Saudita, el mexicano Andy Ruiz ha realizado un entrenamiento muy intenso y bajó notablemente de peso, por lo que dará la revancha al británico Anthony Joshua en una condición física muy distinta a la que presentó el pasado 1º de junio, cuando sorprendió al mundo al destronar al británico.

El mexicano-estadunidense, de 30 años, mostró en redes sociales una fotografía de un entrenamiento, al lado del legendario Michael Hunter, en la que Ruiz luce una notable pérdida de peso de cara a la primera defensa de los títulos de peso pesado, de la Asociación Mundial (AMB), la Federación Internacional (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), de los que destronó a Joshua.