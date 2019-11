Ericka Montaño Garfias

Periódico La Jornada

Sábado 2 de noviembre de 2019, p. 3

Hoy se hablan en el mundo más de 7 mil lenguas y se estima que una se extingue cada dos semanas, lo que significa que para el fin de este siglo sólo permanecerá la mitad de las que se hablan.

Ese dato dio paso a uno de los proyectos de la artista Lena Herzog titulado Last Whispers que se presentó por primera ocasión en el British Museum en 2016. Desde entonces ha viajado a diferentes partes de Europa y Estados Unidos, y este sábado y el domingo se presentará en el Complejo Cultural Los Pinos.

Last Whispers cuya traducción es Últimos susurros, aunque se presenta en México con el título Últimos suspiros, es un recordatorio de lo que se está perdiendo, la necesidad de promover un bilingüismo no de dos lenguas mayoritarias sino de la lengua materna y la dominante, es saber que al perderse una lengua ‘‘se pierde nuestra diversidad cultural. Un lenguaje es un mundo, es conocimiento, es la forma en la que nos definimos a nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo”, dice la artista en entrevista vía telefónica con La Jornada.

Rescate de las lenguas, responsabilidad compartida

Para la rusa Lena Herzog (Ekaterimburgo, 1970) lo más sorprendente de esta instalación de audio y video es que pocas personas saben acerca de la desaparición de las lenguas. La razón: porque desaparecen en silencio.

‘‘Ha sido muy gratificante la recepción de la pieza, tanto de las personas que hablan lenguas minoritarias o en peligro de desaparición y el público en general, y ha sido sorprendente que poca gente sepa en realidad acerca de la desaparición de lenguas, porque eso va de la mano con la forma en la que esta desaparición ocurre: en silencio.

‘‘La extinción de las lenguas –al menos se pierde una lengua cada dos semanas– toma la forma del silencio. Porque, ¿cómo sabemos cualquier cosa? Porque es dicha, escuchamos de la desaparición de especies, de rinocerontes o ballenas, porque lo escuchamos, pero esta desaparición ocurre cuando una lengua queda en silencio.

‘‘No somos conscientes de que estamos perdiendo nuestra diversidad cultural, porque un lenguaje es un mundo, es la forma en la que nos definimos a nosotros mismos, al mundo y nuestro lugar en ese mundo. El lenguaje es conocimiento y estamos perdiendo formas de creatividad humana.”

Es gratificante, añade, que la gente sepa de este fenómeno, particularmente los jóvenes. ‘‘En las presentaciones que hemos tenido pocos sabían acerca de esto, y de inmediato cuando la gente lo sabe, lo entiende, y conoce la belleza de estos idiomas. No me canso de escuchar esas voces”.

Y es que Last Whispers Oratorio for Vanishing Voices, Collapsing Universes and a Falling Tree (Últimos susurros. Oratorio para voces que desaparecen, universos que se derrumban y un árbol que cae) es una colección de lenguas que se han extinguido y de aquellas que están en peligro.