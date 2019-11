3. En uno de sus más importantes libros – On the postcolony (2001)− Mbembe, invocando a Freud y Fanon–figura central para su pensamiento ( bit.ly/31Z4ydU )− analiza cómo la imagen de África, un continente que raramente aparece por sí solo y como parte de lo humano , está compuesta por una serie estereotipos, productos de fantasías , culpas y miedos del Occidente y su inconsciente. En contraposición a esto destaca su creciente significado para el futuro del planeta en vías del colapso ecológico ( bit.ly/2qQ7Djz ) y la manera en que ésta expone la naturaleza predadora del capitalismo, constituyendo a la vez su última frontera ( bit.ly/2JjJusf ). Apuntando a Sudáfrica, convulsionada por la transformación capitalista ( bit.ly/31VbZ61 ) y la xenofobia ( bit.ly/2PtcAcv ) la ve como un prototípico país fanoniano que no puede dejar de cuestionar su propia consistencia y decidir si sus partes deben existir por separado o juntas, subrayando también como el apartheid, considerado ya difunto, puede ser nuestro futuro global ( bit.ly/34n5Tx1 ).

4. ¿Qué son los rasgos constituyentes de nuestros tiempos? ¿Qué son las claves de nuestro momento que aún no tiene un nombre? , suele preguntar subrayando que una cosa es clara: vivimos en tiempos de un enredo planetario ( planetary entaglement) donde la aceleración y multiplicación de conexiones se interpone a un drive hacia contracción , contención , encierro y selectiva permeabilidad . Donde la proliferación de fronteras/muros/puertas/enclaves y partición del espacio genera toda suerte de gente sobrante que debe ser separada ( vide: apartheid) (bit.ly/32XAQHN). Y donde “una guerra global a la ‘movilidad’”, a los refugiados y los migrantes –el tema político central de hoy− convierte cuerpos en fronteras (bit.ly/2pdAPAT) generando nuevos paisajes de encarcelamiento frente a lo que postula una necesaria utopía de un mundo sin fronteras (bit.ly/36fSqst).

5. A pesar de ser considerado su representante (bit.ly/2oxCMI0), ir destacando puntualmente su importancia (bit.ly/34aGvKx) y ser autor de uno de los más interesantes libros sobre la poscolonialidad ( On the Postcolony)–apuntando bien de paso a la continuidad entre el pillaje colonial, la economía de plantaciones y el imperante modelo del capitalismo neoliberal y la extracción de recursos (bit.ly/2pdAPAT)−, Mbembe rechaza esta etiqueta: “ya lo dije muchas veces, pero nadie me escucha: yo no practico la teoría poscolonial (trascendiendo la ‘diferencia’, en vez de rescatar al ‘pasado no-metropolitano’)”. Así el meollo de su proyecto no es provincializar a Europa (vide: D. Chakrabarty), un continente que ya de por sí no está en el centro , poseído por una obsesiva búsqueda de un enemigo ( Necropolitics, 2019), sino más bien de descentralizar a todo el mundo .

* Periodista polaco