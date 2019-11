También se pronunció sobre la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), en particular sobre el límite de 30 por ciento para la deducción de intereses netos para créditos de personas morales: “no beneficia en nada la estructura fiscal del país. No se obtendrán más ingresos por poner esa regulación.

Es una preocupación que nos parece que no fue escuchada y seguimos insistiendo en que eso no beneficia para nada las finanzas públicas . Aunque se amplió el plazo para deducir, en vez de tres años serán 10, no es suficiente ; afectará a empresas que requieren financiamiento para operar y no corresponde con las necesidades de inversión del país.

En ese tenor, su crítica se trasladó al paquete de inversión pública en infraestructura del próximo año: muy bajo, muy pobre . Se prevén recursos por 20 mil millones de dólares, equivalentes a 2 por ciento del producto interno bruto, cuando el país requiere al menos 5 por ciento, abundó. No obstante, dijo que se fortalece un Programa Nacional de Infraestructura apoyado en inversión privada, que se sumará al anunciado la semana pasada por más de 8 mil millones de pesos de concursos que estaban previstos para 2020. Un paquete más de obras se anunciará hoy, adelantó.