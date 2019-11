Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 1º de noviembre de 2019, p. 6

Ovidio Guzmán López, no lo van a creer, no tiene en nuestro país una orden de aprehensión , sólo existe una orden de detención con fines exclusivos de extradición, dijo ayer ante el pleno de la Cámara de Diputados el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño.

Esto significa que los delitos por los que se le acusa han sido cometidos en otro país y no en México , dijo en su comparecencia ante el pleno, donde justificó que el gobierno federal no liberó al hijo de El Chapo Guzmán, porque al no existir orden de cateo al domicilio donde se ele ubicó en Culiacán, no estuvo detenido.

De nada hubiese servido, en términos legales, que nos lo hubiésemos llevado, eso no tenía ningún problema, pero hubiese sido una falta enorme al debido proceso y consecuentemente habría quedado libre al par de horas de haberlo presentado ante la autoridad correspondiente. No lo van a creer, pero el temple lo tuvieron los involucrados en tomar las decisiones en el problema en Culiacán , argumentó.

Panistas y perredistas le exigieron su renuncia y dejar las tareas de seguridad en el Ejército y la Marina, que sí tienen experiencia.

Lo de menos

Mi renuncia es lo de menos. Si una renuncia resolviera un problema de la dimensión del que tenemos, no tendría inconveniente en ponerla sobre la mesa. Estas responsabilidades ni se buscan ni se abandonan. No la busqué, pero no la eludiré y estaré en la medida en que aporte a la solución de la inseguridad , respondió.

Incluso asumió que difícilmente un policía podría dirigir la SSPC. En la operatividad de la dependencia, dijo, hay especialistas, pero soy especialista en políticas públicas, tengo un doctorado y dos maestrías en administración pública .

Durazo compareció ayer por cinco horas ante el pleno de la cámara y el eje de la reunión fue el fallido operativo del pasado 17 de octubre. El error, resaltó, fue el propio operativo, cuando en este gobierno ya no se realizan.

Para enviar un mensaje político de unidad en el gabinete de seguridad, estuvo acompañado de los secretarios de la Defensa y de Marina, general Luis Cresencio Sandoval y almirante José Rafael Ojeda Durán, respectivamente.

Por acuerdo de las bancadas, a ambos se les otorgó una curul frente a la tribuna y, además, estuvieron acompañados de sus jefes del Estado Mayor en ambas secretarías. También al comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; al director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Zapata; al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Niego Castillo; al subjefe operativo de la Defensa, Arturo Trinidad, y al consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra.