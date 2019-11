Tras el operativo, medios de comunicación de Culiacán dieron cuenta de una reunión sostenida el 16 de septiembre pasado entre el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, y el director de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés), Uttam Dhillon, en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, encuentro que posteriormentese se ligó a la operación de captura de Guzmán López.

El gobernador Ordaz Coppel confirmó el encuentro privado, pero negó en entrevista radiofónica que se hubiera tratado la orden de aprehensión del hijo del capo. “No, claro que no se tocó, incluso me acompañó el secretario de Desarrollo Económico y Turismo, y les dimos a conocer cómo estamos en Sinaloa en materia de crecimiento, de desarrollo… Además, no es un tema que a mí me competa, eso es del orden federal”, dijo recientemente el mandatario estatal.