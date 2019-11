Fabiola Martínez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 1º de noviembre de 2019, p. 4

A petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, reveló la identidad del responsable del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico de esa dependencia, coronel Juan José Verde Montes, a quien atribuyó el inicio del operativo en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo.

En la conferencia de prensa ofrecida ayer por la mañana en Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que nunca hubo negociación con el cártel de Sinaloa y que el operativo no obedeció a una orden de Washington. En tanto, Sandoval González aseguró que Guzmán López nunca fue movido de la casa donde lo detuvieron y que la retirada –y, por tanto, la suspensión de la detención– fue una decisión colegiada del gabinete de seguridad.

Ante los preguntas de los reporteros acerca de que un mando medio tomara una decisión tan importante, el titular de la Sedena indicó que el desempeño y disciplina militar están sujetos a investigación de la fiscalía castrense para determinar responsabilidades por no informar, no pedir autorización (y) no esperar la respuesta de quien tenía que estar enterado y decidir .

Igualmente, aseguró que se indaga si hubo filtraciones de información de militares hacia el grupo delictivo. En paralelo, precisó, se deberá esclarecer por qué la Fiscalía General de la República no emitió a tiempo la orden de cateo a la residencia donde fue ubicado el blanco , cuya detención era con fines provisionales para cumplir una solicitud de extradición a Estados Unidos.

La revelación del mando a cargo del inicio del operativo se dio al final de la sesión, cuando una reportera comentó que una de sus dudas sobre este tema no había sido aclarada. El mandatario giró a la izquierda del atril y miró hacia donde estaba sentado el general Sandoval González junto con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, y el de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, así como el consejero jurídico del Ejecutivo federal, Julio Scherer Ibarra, y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

López Obrador pidió al titular de la Sedena que, sin dar el nombre del jefe de intervención, amenazado durante las operaciones del 17 de octubre, dijera el del responsable del operativo en lo nacional .

La cadena de mando

El secretario de la Defensa tomó el micrófono y detalló la labor y cadena de mando del coronel Verde Montes, quien es el jefe de la estructura castrense encargada del acopio de información de inteligencia y de generación de tácticas contra el narcotráfico.