Hoy proclamé la independencia de mis actos. A la ceremonia sólo concurrieron unos cuantos deseos insatisfechos, dos o tres actitudes desmedradas. Un propósito grandioso que había ofrecido venir envió a última hora una excusa humilde. Todo transcurrió en un silencio pavoroso.

Juan José Arreola. Libertad.

N

o se movía aún de su natal Zapotlán, Jalisco, pero parecía en caravana circense al pertenecer a una tribu de 14 hermanos, con animales de granja y un interés por todos los universos nuevos que traspasaba a vacas, caballos y pollos, observador de las fragilidades y grandezas del campo y su gente, lo que después dio fuego a la creación de libros que han apasionado a lectores en toda Iberoamérica. Tal vez porque fue hombre de oficios antes que de letras; quizá porque vendió telas, hizo pan, fue abarrotero, vendedor ambulante, encuadernador, vendedor de tepache o cobrador de abonos, es que después pudo ser maestro, corrector de estilo, escritor, ajedrecista, degustador de vino, conversador, actor y analista televisivo. Fue mucho en un cuerpo escuálido, en un rostro generoso y afilado que podía volverse arlequín, portavoz, declarante de sonetos románticos (haría, por cierto, el gran libro sobre López Velarde titulado Ramón López Velarde: el poeta, el revolucionario), y que descubría en las minucias que acostumbran despreciar los gourmets del banquete literario, ciertos platillos de potencias infinitas. No fue, porque es, porque seguirá siendo, Juan José Arreola.

Galeras de la gloria

Publicó a Sergio Pitol, Carlos Monsiváis, Ricardo Garibay, Carlos Fuentes, José Agustín, Elena Poniatowska o José Emilio Pacheco; fue el crítico preciso para que los primeros borradores de Juan Rulfo o Gabriel García Márquez llegaran al final de ruta con la solidez que perduraría la imprenta. Tuvo la difícil agudeza del editor creativo, ese ente implacable y con la autoridad y destreza de separar y volver a armar los relatos de su gremio. Pero hizo todo con la dureza del afecto. Y sus correcciones no sólo mejoraron los cuentos de algunos: les transformó la carrera. Si bien sus obras son admiradas, mucho de su gran trabajo no tiene registro legible, como los cientos de galeras corregidas, desde un mínimo movimiento de ángulo descriptivo o un diálogo, hasta el cambio de una frase que hoy es citada en el libro de algún colega. Hizo de su casa estudio y consejería literaria; leyó, corrigió, y editó muchísimo, desde su revista Pan (antes había hecho Eos con Arturo Rivas) hasta los cuadernos (Cuadernos del unicornio) y libros formales que vendrían después con la colección Los Presentes. Fue un torrente vital para las letras mexicanas.

La brevedad de lo exacto

Pero el inmenso Arreola podía también bloquearse terriblemente como cualquier escritor. En ese pavoroso trance de no verbalizar las ideas, Arreola quedó prensado con contrato y calendario para entregar un libro pendiente. Empujado por su discípulo y amigo José Emilio Pacheco, terminó por dictar lo que sería Bestiario. Pacheco, autor admirable, se sentía humilde frente a Juan José. Resumía aquella experiencia del siguiente modo ( Historia del Bestiario . Tierra Adentro, 1998):

“Gracias a esos días finales de 1958 siento que mi paso por la Tierra quedó justificado. Cuando entre en el infierno y los demonios me pregunten: ‘Y usted, ¿que fue en la vida?’, podré responderles con orgullo: ‘Amanuense de Arreola ’”.

El Bestiario compone con Varia invención, Cantos del mal dolor, Prosodia, Confabulario, Palindroma, Variaciones sintácticas y La feria (su única novela) una obra de ingenio y calidad infinitas. Recuerdos de pueblo terroso, donde ya Rulfo barruntaba que los fantasmas de esa gente, como ellos mismos, seguiría extendiendo sus crónicas y sus herencias de las vivencias que cada generación entrega a la siguiente. Arreola sabía que esos escenarios de la infancia y esas anécdotas del gentío intestino de su linaje darían mucho para contar. Eso está en los relatos cortos y también en La feria, donde el lector puede sentirse con los personajes y sus frases que son todo menos hastío del paisaje. Yo, desde chico, he sido muy perseguido por las ánimas del Purgatorio .

Juan José platica mucho con Arreola. Se divierte diciéndole historias que inventa lo que le contaron. Como en su trote en el teatro, se despoja de un maquillaje para usar el siguiente, se saca un sombrero para portar un bombín. Analiza la fauna del entorno o piensa sobre sí mismo como en el Monólogo del insumiso: “Ya llorarán por mí las señoritas vestidas de color de rosa, al pie de un ahuehuete centenario. Nunca faltará un carcamal positivista que celebre mis bravatas, ni un joven sardónico que comprenda mi secreto, y llore por mí una lágrima oculta. (…)